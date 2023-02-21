Bilecik’ten depremzedelere 8 milyon 886 bin 539 lira nakdi yardım yapıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgeye yapılan ayni ve nakdi yardımları açıkladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya il genelinden 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda deprem bölgelerine gönderilen ayni ve nakdi yardımları sıraladı. Vali Kızılkaya açıklamasında, “Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye, bin 106 personel, 151 tır ayni yardım, 131 görevli araç, 16 UMKE/ ambulans, 47 iş makinesi, 23 lavabo/banyo, 49 konteynır ev, 444 bin 719 gıda malzemesi, 197 bin 757 ekmek, 644 bin 325 su, 164 bin 526 giysi, 39 bin 179 battaniye, 336 çadır, 83 bin 539 hijyen seti, 2 bin 886 ısıtıcı/tüp, 242 ton odun ayni yardımın yanı sıra 8 milyon 886 bin 539 lira nakdi yardım gönderdik. Tabi bunlar Bilecik halkımızın destekleriyle amacına ulaştı. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.