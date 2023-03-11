Bilecik’ten deprem bölgesine yardım

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret ederek, Bilecik ve Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Vali Kızılkaya, Bilecik muhabirleri İbrahim Rafet Sünetci, Cem Kaan Toka ve Gülizar Helvacı ile bir süre sohbet ederek, basının önemine değildi. Vali Kızılkaya, 220 yardım tırının depremin yaralarını sarmak adına afet bölgesine gönderildiği anlatarak, "Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye, bin 106 personel, 151 tır ayni yardım, 131 görevli araç, 16 UMKE/ ambulans, 47 iş makinesi, 23 lavabo/banyo, 49 konteynır ev, 444 bin 719 gıda malzemesi, 197 bin 757 ekmek, 644 bin 325 su, 164 bin 526 giysi, 39 bin 179 battaniye, 336 çadır, 83 bin 539 hijyen seti, 2 bin 886 ısıtıcı/tüp, 242 ton odun ayni yardımın yanı sıra 8 milyon 886 bin 539 lira nakdi yardım gönderdik. Tabii bunlar Bilecik halkımızın destekleriyle amacına ulaştı. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.