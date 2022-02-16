Bilecik’teki tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları dinlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında kentin tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların ele alındığı, taleplerin dile getirildiği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, Koordinasyon Şube Müdür V. Mikail Babur, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Müdür V. Emrah Celasin, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Yenipazar Ziraat Odası Başkanı Ali Ünal, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar ve Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği Naci Eser, Arıcılar Birliği Beytullah Erdönmez, Koyun Keçi Birliği Cemil İnce, Süt Birliği Personeli Eyüp Uysal katıldı.

Toplantıda açıklamada bulunan İl Müdürü Yoldaş, “Sizlerin görüşlerini önemsiyoruz. Toplantımızın asıl amacı budur. Burada tarım ve hayvancılık ile ilgili bir konuyu konuşmak, tartışmak istiyoruz. Toplantılarımıza düzenli olarak devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Yapılan toplantıda Bilecik genelinde bulunan tarım ve hayvancılık üretici birlik temsilcileri tek tek söz alarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik taleplerini dile getirmesinin ardından toplantı sona erdi.