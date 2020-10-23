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Bilecik’teki okul binalarında güçlendirme çalışması yapılıyor
BİLECİK'TE OKULLARA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILIYOR
BİLECİK 23.10.2020, 11:30
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Bilecik’teki Atatürk ve Kozabirlik ilkokulları ile öğretmenevi binalarında güçlendirme inşaat çalışmaları devam ediyor.
Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halis Çelik ile birlikte güçlendirme inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Şentürk ardından Ertuğrulgazi Lisesi Erkek Pansiyonu inşaatına geçti. 100 kişilik Ertuğrulgazi Lisesi Erkek Pansiyonu inşaatını yerinde inceleyen Vali Şentürk, burada yetkililerden bilgi aldı.
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