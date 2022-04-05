Bilecik’teki camilerde Ramazan temizliği

Bilecik’te Ramazan ayının başladığı şu günlerde camilerde başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. 80 derecelik sıcak suyla temizlenen cami halıları daha sonra dezenfekte edilerek, hoş kokular sürülüyor.

Kayı Boyu ile Merkez Şerif Paşa camileri başta olmak üzere kentteki birçok camide çalışma yapan görevliler, cami çevresinde de gerekli temizlik çalışmasını yerine getiriyor. Yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren temizlik görevlileri, ‘’Camilerde Ramazan ayı dolayısıyla temizlik çalışması yapıyoruz. 80 derecelik sıcak su ile temizlediğimiz halıları vakumlu araçlarla kurutuyoruz. Daha sonra dezenfekte ilaçlarıyla temizleyip, hoş kokular sürüyoruz. Temizlediğimiz bir camiyi iki vakit sonrası namaza yetiştiriyoruz. Böylece pandemiden kaynaklı bulaşma ve benzeri kirleri de ortadan kaldırmış oluyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Cami görevlileri ve cemaat de yapılan temizlikten duydukları memnuniyeti belirterek belediye görevlilerine teşekkür etti.