banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri

Bilecik’teki anaokulları "Okulumuz Temiz Sertifikası’na sahip

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kentte milli eğitime bağlı olarak faaliyet gösteren anaokulları ziyaretinde, "Anaokullarımızın her birinin TSE standartlarında "Okulumuz Temiz Sertifikası"na sahip" dedi.

BİLECİK 04.12.2020, 11:58
1
Bilecik’teki anaokulları "Okulumuz Temiz Sertifikası’na sahip

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kentte milli eğitime bağlı olarak faaliyet gösteren anaokulları ziyaretinde, "Anaokullarımızın her birinin TSE standartlarında "Okulumuz Temiz Sertifikası"na sahip" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Mustafa Sami Akyol, kentte eğitim veren Mehmet Nur Efendi Anaokulu, Bahçelievler Anaokulu, Bilecik Anaokulu, Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Akyol’a Şube Müdürü Ali Güder eşlik ederken, ikili ziyaret sırasında okul müdürlerinden okulların durumu hakkında bilgi aldılar. İl Müdürü Akyol, Korona virüs (Covit-19) salgınının devam ettiği günlerde okulların hijyen ve temizlik noktalarına üst düzeyde olarak gördüğünü ifade ederek, "Anaokullarımızın her birinin TSE standartlarında ’Okulumuz Temiz Sertifikası’na sahip" dedi.
Yorumlar (0)
12°
açık