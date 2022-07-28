Bilecik’teki 18 kuruluş Turizm İşletme Belgesi almaya hak kazandı

Bilecik’in 3 ilçesinde toplam 18 kuruluş, Turizm İşletme Belgesi almaya hak kazandı.

Bilecik’in Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ilçelerinde toplam 18 işletmeye Turizm İşletme Belgesi verildi. Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve il müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen sertifikalara imzalar atıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilecik Kültür Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, “2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından "Turizm İşletme Belgesi" almaya hak kazanan Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ilçelerimizdeki 18 adet daha hotel, otel, pansiyon tesislerine Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri olarak belgeleri teslim ettik” dedi.