Bilecik’te zincirleme trafik kazası, 4 araç hasar görürken 2 kişi de yaralandı

Bilecik’teki zincirleme trafik kazasında 4 araç hasar görürken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, İsmetpaşa Mahallesi Asmalı Sokak üzerinden seyir halindeki Ali D. yönetimindeki 11 AAY 797 plakalı kamyoneti ile Rasimbey Caddesi üzerinden ters şeritten giden 11 AAF 032 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 11 AAF 032 plakalı araç, park halindeki 34 DUJ 190 plakalı otomobile ile 34 CAB 250 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Zeynep S. (21) ile 1 yaşındaki Aras G. S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda kazalı araçların çekilmesi sonrası yol normale döndü.