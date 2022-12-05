Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ve Bilecik İşletme Müdürü Tuncay Yakın ile bir araya gelerek Bilecik’te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ve Bilecik İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

Makamına kabul eden Vali Kızılkaya, müdürlerden ormancılık faaliyetleri, programlar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kızılkaya, ikiliye hayırlı vazifeler diledi.