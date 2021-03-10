Bilecik’te ’’Yöresel Ürünler Pazarı’’ kuruldu

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğü koordinesinde Bilecik’te, çeşitli özgün ürünlerin yer aldığı ’’Yöresel Ürünler Pazarı’’ kuruldu.

Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve üreticilerin katıldığı etkinlikte, el emeği ürünlerin önemine vurgu yapıldı.

"Nerede bir güzellik varsa onun altında bir kadın eli, bir kadın emeği var"

Kadınların, geleceğin inşasında önemli yer tuttuğunu ifade Vali Şentürk, ’’Nerede bir güzellik varsa, onun altında bir kadın eli, bir kadın emeği var. Nerede mutlu ve huzurlu aile varsa orada kadın var. Nerede yıkılmış bir yapı varsa toparlayacak olanların içerisinde asıl yükü çeken ve sorumluluğu taşıyan kadınlarımızdır. Onun için Bilecik olarak kadına yönelik şiddete karşıda tek vücut hareket etmemiz gerekiyor. Herkesin mutlu, huzurlu ve birbirine saygılı olduğu bir ortam istiyoruz. Birlikte olunca her şey anlam kazanıyor’’ dedi.

"Bu bölgenin çok güzel ürünleri var"

Vali Şentürk, Bilecik’te katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, ’’İmparatorluğun kurulduğu topraklarda sadece insan sermayesi değil; iklimiyle, coğrafyasıyla hakikaten mümbit toprakları olan verimli bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgenin çok güzel ürünleri var. Bu ürünlerimizi üretmek yetmiyor, ürettiğimiz ürünleri satabilmeliyiz. Ekonomik olarak geriye dönüşü sağlamalıyız. Ürünleri layıkıyla değerlendirelim, hak ettiği değeri bulalım. Bilecik karayolunda yoğun bir trafik akışı var, pazar aslında ayağımıza geliyor. Ürünlerimizi pazara çıkarmalıyız. Üretenin her zaman yanındayız. Hep birlikte ilimizi zirveye taşımak zorundayız" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın kentte üretilen ürünler hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Şentürk, beraberindekilerle birlikte ürünlerin yer aldığı pazarı gezerek üreticilerden bilgi aldı.