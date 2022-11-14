Bilecik’te yön tabelası olmayan cadde sürücülerin kafasını karıştırıyor

Bilecik’in en işlek caddeleri olan Dedeoğlu ile Teyfikbey’in kesiştiği noktasında yön tabelası olmaması sürücülerin kafasını karıştırıyor.

Caddelerin kesiştiği kavşakta bulunan taksi durağından eski belediye kavşağı istikametine tek yön olmasında rağmen ’Sağa-sola dönüş yasak tabelası’ olmaması sürücüleri zora sokuyor. Yabancı araç ve bazı uyanık motosiklet sürücüleri tabelanın olmamasını bahane ederek, ters istikametten gitmeğe çalışında trafik kilitleniyor. Bu sürücüleri taksi durağı çalışanları ve duyarlı diğer vatandaşlar uyarırken, sürücüler ise kendilerini ’Sağa-sola dönüş yasak tabelası’ olması yüzünden savunuyorlar. Trafik ekipleri burada tabela olmasından bu sürülere herhangi bir cezai işlem uygulayamıyor.

Öte yandan Atatürk Bulvarı’ndan Ahmetbey Sokağa dönüş olmamasına rağmen burada da sağa dönüş yasak tabelası olmaması da burada sürücüleri zora sokuyor.