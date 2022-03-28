Bilecik’te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu

Bilecik’te Kütüphane Haftası nedeniyle bir dizi programlar düzenlendi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın katılımıyla Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından İl Halk Kütüphanesi’nde 58. Kütüphane Haftası kutlamalarının açılış programı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler; Sıra Dışı Okurlar Belgeseli sunumu, Yılın Okurları Ödül Töreni, enstrümantal müzik dinletisi, fotoğraf sergisi ve etkinlik atölyeleriyle devam etti.

"İnsanlık tarihi boyunca medeniyetler bilgiyi korumaya oldukça önem vermişlerdir"

Kütüphanelerin bilgiye ulaşma konusunda en doğru yol olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya; “İnsanlık tarihi boyunca medeniyetler bilgiyi korumaya oldukça önem vermişlerdir. Nerede yerleşik bir toplum görsek mutlaka bir kütüphane kurmuştu. Bu düşünceyle kütüphaneler kültürel ve bilimsel mirasın taşıyıcısı olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle kütüphaneler de dijitalleşerek ortamdan bağımsızlaşmıştır. Böylece kütüphaneler içerisinde milyonlarca dijital kaynağı barındıran bilim merkezleri olmuştur. Kütüphanelerimiz artık sadece kitap okunup ders çalışılan yerler olmaktan çıkmış birçok farklı etkinliğin ev sahipliğini yapan ve her türlü kişisel gelişime olanak tanıyan merkezler olmuştur. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğan ve kıymetli eşi hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi bünyesinde ilimizdeki okulların kütüphanelerini zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, ilimizdeki okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 250 bine çıkartmak" diyerek Kütüphane Haftasını kutladı.

Bu sene 58’incisi düzenlenen Kütüphane Haftasını ’Kütüphanede Hayat Var’ ana teması ile kutladıklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdür Serkan Bircan, "Kütüphaneler insanlar için bilgi ve medeniyet yuvasıdır. Karanlıktaki bir toplumu aydınlığa çıkaracak, cehaleti yok ederek ilmi getirecek; savaşa son vererek barış ortamı kuracak kutsal yerlerdir" dedi.

Düzenlenen programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve kurum amirleri katıldı. Diğer yandan Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri; imza günleri, kütüphane açılışları, sanatsal faaliyetler ve eğitim konferanslarıyla hafta boyunca devam edeceği belirtildi.