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Bilecik’te yeni sokak ve yollar açılıyor
Bilecik Belediyesi tarafından kenttin birçok noktasında yeni yollar açılarak, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım ağlarına kavuşması sağlanıyor.
BİLECİK 12.01.2021, 12:43
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Bilecik Belediyesi tarafından kenttin birçok noktasında yeni yollar açılarak, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım ağlarına kavuşması sağlanıyor.Son olarak, Pelitözü Mahallesi’ndeki birçok sokak ve caddede kilit parke taşı çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, asfalt yama çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yol çalışması da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında ayrıca Gazipaşa Mahallesinde yeni yollar açan ekipler, asfalt ve parke taşı çalışmaları sonrasında vatandaşların hizmetine sunacak.
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