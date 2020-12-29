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Bilecik’te yazdan kalma gün
Bilecik’te bugün yazdan kalma bir hava yaşanınca, vatandaşlar çocuklarını kaparak Atatürk Parkı’na akın etti.
BİLECİK 29.12.2020, 15:31
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Bilecik’te bugün yazdan kalma bir hava yaşanınca, vatandaşlar çocuklarını kaparak Atatürk Parkı’na akın etti.Bilecik’te bugün hava sıcaklığı 16 derece göstermesi üzerine Bilecikliler Atatürk Parkı’na akın ederken, aileler oturma yerlerde, çocuklar ise park alanında gönüllerince eğlendi. Parkın içinde bulunan Atatürk ve hayvan heykelleri ile bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, yazdan kalma günün güzelliğini doyasıya yaşadı.
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