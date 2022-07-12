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Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
BİLECİK 12.07.2022, 12:58
Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Medetli köyü istikametinde ilerleyen Hüseyin O. idaresindeki 54 YA 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Cengizhan O. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.