banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

BİLECİK 12.07.2022, 12:58
Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Medetli köyü istikametinde ilerleyen Hüseyin O. idaresindeki 54 YA 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Cengizhan O. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu