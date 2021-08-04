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Bilecik’te virajı alamayan tır devrildi

Bilecik’te tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

BİLECİK 04.08.2021, 12:02
Bilecik’te virajı alamayan tır devrildi

Bilecik’te tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’te Sakarya istikametine seyir halindeki Mustafa D., (48) yönetimindeki tır, viraja hızlı girmesi sonucunda devrildi. Tırın devrilmesi sonucunda sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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