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Bilecik’te ’Vefa’ konulu panel düzenlendi

Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ’Vefa’ konulu panel düzenlendi.

BİLECİK 08.10.2021, 10:07
Bilecik’te ’Vefa’ konulu panel düzenlendi

Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ’Vefa’ konulu panel düzenlendi.

Bilecik merkez Kayı Boyu Camiinde Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener’in moderatörlüğünde yapılan panele, Dedeoğlu Cami İmam Hatibi İbrahim Uysal, Yeniköy Cami İmam Hatibi Mehmet Akif Karakollu ve Selöz Cami İmam Hatibi Ahmet Çakır konuşmacı olarak katıldı. Osmanlı Cami İmam Hatibi Ramazan Coşkun’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde, ’Vefa’ konusu temelinde, Peygamber efendimizin ailesine, ashabına ve gayrimüslimlere gösterdiği vefa örnekleri anlatıldı. Panele İl Müftüsü Vekili Sabri Bağcı, Şube Müdürleri ve din görevlileri katıldı.

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