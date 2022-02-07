Son Dakika
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.
BİLECİK 07.02.2022, 14:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 22-28 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik’te 628,21 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 678,50 olarak kayıtlara geçmişti.