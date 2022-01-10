Bilecik’te vaka sayısı bu hafta arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 25-31 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladığı listeye göre Bilecik’te vaka sayılarında artış gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından 25-31 Aralık’ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Tabloya göre Türkiye’de, 25-31 Aralık tarihleri arasında Bilecik’te vaka sayısı her 100 bin kişide 356,17 olarak görüldü.

Öte yandan Bilecik’te 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 286,67 olarak kayıtlara geçmişti.