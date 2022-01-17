Bilecik’te vaka sayısı 2 haftada ikiye katladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladığını listeye göre Bilecik’te vaka sayısının 2 haftada ikiye katladığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 1-7 Ocak kapsayan illere göre haftalık her 100 bin kişide vaka sayısı haritasını paylaştı. Tabloya göre Bilecik’te vaka sayısı her 100 bin kişide 551,40 olarak görüldü. Bu rakam 25-31 Aralık tarihleri arasında 356,17, 18-24 Aralık tarihleri arasında ise 286,67 olarak kayıtlara geçmişti.