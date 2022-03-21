Bilecik’te vaka sayılarında düşüş yaşandı

Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasına göre, Bilecik’te vaka sayısında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Tabloya göre, Bilecik’te her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 448,9 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren 10 il arasında yer alan Bilecik’te bu sayı 748,3 olmuştu.