Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; jandarma ekipleri Bilecik’in Söğüt ilçesinde 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.