Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997’de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin en önde gidenisin."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani’ye kaçmakla bile kurtulamaz."
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
BİLECİK 22.02.2022, 10:35
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; jandarma ekipleri Bilecik’in Söğüt ilçesinde 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.