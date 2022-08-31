Bilecik’te Uğur Mumcu Parkı tanıtım toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkı’nın yenilenme projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcıları Vedat Kazıcı ve Hüseyin Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bilecik Belediyesi Görevlisi Mimar Özlem Genç, hazırlanan projenin detayları hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Proje üzerinde konuşan Başkan V. Subaşı, “Bilecik’te olmayan bir şeyleri yapmaya çalıştık. Projemizde çıkış noktamız şu oldu. Atatürk Parkı’nda gerek yer kısıtlığı gerek şartların elvermemesi nedeniyle aktaramadığımız unsurları burada gerçekleştirmeyi hedefledik. Örneğin biyolojik gölet gibi bir unsuru Atatürk Parkına yapamazdık. O detayı burada gerçekleştireceğiz. Diğer yandan Atatürk Parkında yer azlığı şikayeti alıyoruz. Çünkü nüfusumuz büyüyor. Dolayısıyla burayı da güzel bir alternatif olarak değerlendirebiliriz’’ dedi.

‘’Projede hiçbir ağaca zarar vermeyeceğiz, yeşil oranını artıracağız’’

Projede hiçbir ağacın zarar görmeyeceğini ve yeşil oranının artırılacağına dikkat çeken Başkan V. Subaşı; ‘’Mevcut parkta maalesef çoğu alan yeterli şekilde kullanılmıyordu. İhtiyaç ve lavabo alanları, dinlenme alanları, ışık sistemleri ve miktarı yetersizdi. Gece çocuklar ve aileler güven içinde zaman geçiremiyorlardı. Bununla birlikte şunu da söylemek istiyorum. Projeye yön veren unsur, yeşillik ve ağaçlar oldu. Yürüyüş ve diğer yolları ağaçların köklerine göre gerçekleştirdik.’’ dedi.

‘’Z kuşağının kaykay isteğini yerine getiriyoruz’’

Gerçekleştirilecek proje çerçevesinde Z kuşağı için kaykay pisti yapacaklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, ‘’En güzel ve en güvenli bir kaykay alanını gerçekleştirmek için bu alanda emek veren ve zaman harcayanlarla görüştük, YouTuber’lar ile görüştük. Gençlerimiz için de çok güzel ve hareketli anların yaşanacağı bir ortam oluşturacağız. Bunun dışında basketbol sahamızı daha da güzelleştireceğiz’’ dedi.

“Projede özel ve aromatik bitkiler kullanacağız’’

Projenin peyzaj kısmı hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Büyük bir özenle hazırladığımız projemizde özel ve aromatik bitkiler kullanacağız. Suyun önemini biliyoruz. Bunun için sadece dikildiğinde ve sonrasında su istemeyen bitkileri tercih ettik. Lavanta gibi, biberiye gibi bitkileri kullandık. Aynı zamanda kötü hava ve tozu emen bitki türleri olacak’’ ifadelerini kullandı.

‘’Ördekli park çok daha güzel bir görünüme kavuşacak’’

Ördekli Park diye bilinen alanda da geniş düzenlemeler yapacaklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, ‘’Uğur Mumcu’ya yakışır şekilde gerçekleştireceğimiz proje ile ayrıca Ördekli Park diye bilinen alanda da revizyon çalışmamız olacak. Dinlenme alanları, ihtiyaç alanları, seyir alanları oluşturacağız. Halihazırdaki yapıdan daha büyük bir yeme-içme alanı dışında biyolojik göleti de projeye dahil etmiş olacağız’’ şeklinde konuştu.

‘’İmalatın çoğunu kendi birimlerimizde kendi ekiplerimizle yapacağız’’

Başkan V. Subaşı, açıklamasının sonunda ayrıca projede yer alacak imalat ürünlerinin Bilecik Belediyesi birimlerinde kendi çalışanları tarafından yapılacağı bilgisini vererek, ‘’Projenin çizimi ve diğer kısımları bizim ekibimizin gayretleriyle ortaya çıktı. Dışarıdan profesyonel destek aldığımız kısımlar da oldu. Biyolojik gölet gibi konularda. Ama burada kent mobilyaları, bitki seçimi park ve bahçelerdeki ekiplerimizden ortaya çıktı, malzemeler Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızın emeğiyle çıktı’’ ifadelerini kullandı.