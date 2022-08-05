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Bilecik’te uçkunlarla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı il genelinde uçkunlarla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BİLECİK 05.08.2022, 10:49
Bilecik’te uçkunlarla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı il genelinde uçkunlarla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında uçkunla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda başta çöp kovaları olmak üzere birçok alanda ilaçlama çalışmaları yapılarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir yaz dönemi geçirmesi amaçlanıyor. Tüm mahallelerde belirlenen noktaları insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde özel olarak hazırlanan kimyasal solüsyonlarla ilaçlandığını belirten Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “İlaçlama çalışmalarımız gece ve gündüz olmak üzere belirlenen takvim doğrultusunda devam edecektir” bilgisini verdi.

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