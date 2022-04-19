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Bilecik’te Turizm Haftası coşkuyla kutlandı

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, Bilecik’te de coşkuyla kutlandı.

BİLECİK 19.04.2022, 13:53
Bilecik’te Turizm Haftası coşkuyla kutlandı

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, Bilecik’te de coşkuyla kutlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Başkan Vekili Birol Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz il protokolü ve vatandaşlarımızın katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, "Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan; kültürleri buluşturan, şanlı Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna başkentlik yapan ve Milli mücadele yıllarında tarihin altın sayfalarına adını yazdıran, Marmara’nın incisi Bilecik, bugün kültür, sanat ve turizmde ülkemizin önemli destinasyonlardan biri haline geldi. Tarihin, kültürün, doğal güzelliklerin ve sanatın her anını bir arada yaşayabileceğiniz adeta bir Türkiye mozaiği olan Bilecik, bulunduğu stratejik konumu sayesinde yılda bir milyondan fazla yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri oldu. İnşallah bundan sonra Devletimiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve sektör temsilcilerimiz tarafından ilimizin turizm gelir pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak yatırımları hayata geçirmeyi planlıyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Kararlıyız; çünkü Bilecik’in bu potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Azimliyiz; çünkü bu coğrafya bağrında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Sevdayılız; çünkü bizler, bu şehri çok seviyoruz" dedi.

"Bilecik, tarih kokan konakları ve sokakları, tertemiz havası, birbirinden güzel gölleri ve insanı cezbeden daha nice güzellikleri ile keşfedilmeyi bekliyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan konuşmasının devamında Bilecik kültürel ve turizm hakkında bilgi vererek, "Kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehri olan Bilecik, bir yanda Ertuğrulgazi, Şeyh Edebali, Abdullah Mihalgazi ve daha nicesi, öte yandan il ve ilçelerindeki tabiat ve doğal güzellikleri, tarih kokan konakları ve sokakları, tertemiz havası, birbirinden güzel gölleri ve insanı cezbeden daha nice güzellikleri ile keşfedilmeyi bekliyor. Böylesine farklı unsurları bir araya getiren adeta Türkiye’nin kalbi olan ilimizde bu hafta bizlerde büyük bir coşku ve farklı etkinliklerle Turizm haftasını kutlayacağız. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın turizm alanında edindiğimiz yerin sağlamlaştırılmasına ve daha ileriye götürülmesine katkı sağlamasını diliyor selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler, folklor gösterisi, canlı müzik dinletisi, meslek yemini ve kep töreniyle devam etti. Program Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda yöresel ürünlerin sergilenmesi ve Bilecik’e ait fotoğraf sergisiyle son buldu.

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