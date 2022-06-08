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Bilecik’te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğinde tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi.

BİLECİK 08.06.2022, 10:12
Bilecik’te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğinde tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi.

Gölpazarı Merkez Avcılar Kulübü tarafından ilçedeki avcılara Vayis mevkiinde Avcı Bayramı düzenlendi. Tramp, gong, tavşan atışı, 0,5 pet şişe ve mini pet şişe olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışmalar düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, katılımcılara ikramlar yapıldı.

"Yarışmalar için avcılar olarak 50 bin TL kendi aramızda topladık"

Düzenlenen Avcı Bayramı hakkında bilgi veren Gölpazarı Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Tevfik Çeşmeci, "Bu sene değişik etkinlik yapalım dedik ve avcılar olarak 50 bin TL aramızda topladık. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü açılacak olan yeni sezon öncesi buluşalım dedik. Tramp, gong, tavşan atışı, 0,5 pet şişe ve mini pet şişe olmak üzere 5 kategoride yarışmalar düzenledik. Birinci olan yarışmacıya tam otomatik tüfek, ikinci olan yarışmacıya çeyrek altın, üçüncü olan yarışmacıya gram altın hediye verdik" dedi.

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