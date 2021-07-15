Bilecik’te TUAM tarafından 15 tarımsal proje yürütülüyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerine ait Aşağıköy tarım arazisinde incelemelerde bulunarak, “Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet yürüten bölgede iklimsel ve coğrafi koşullara bağlı olarak 15 tarımsal proje yürütülüyor” dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ile birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aşağıköy Tarım Arazisinde incelemelerde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir ve beraberindeki heyet Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emine Serap Kızıl Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can Ulu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

“15 tarımsal proje yürütülüyor”

İnceleme ardından açıklamada bulunan Rekör Beydemir, “Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet yürüten aşağıköy tarım arazisinde bölgesel, iklimsel ve coğrafi koşullara bağlı olarak 15 tarımsal proje yürütülüyor. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) tarafından yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verilerin de uygulama sahası olarak kullanılan tarım arazisinde çok çeşitli ürün gamı bulunuyor. Bölge tarımsal faaliyetlerine pozitif katkı sağlayan; ürün verimliliğini artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedef alan bu projelerle üniversitemiz önümüzdeki süreç için de pek çok uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor” dedi.