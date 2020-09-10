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Bilecik’te trafik sinyalizasyonunlarında düzenleme yapıldı

BİLECİK'TE TRAFİK SİNYALİZASYONUNLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

BİLECİK 10.09.2020, 12:07
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Bilecik’te trafik sinyalizasyonunlarında düzenleme yapıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezinde gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışması nedeniyle trafik ışık ve sinyalizasyonunda yapılan düzenleme hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesindeki bazı noktalarda kapsamlı yağmur suyu altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Şehir merkezi ve söz konusu diğer alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar belediye başkanlığımız ve emniyet müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaktadır. Çalışmaların devamı ve vatandaşların ulaşımlarını rahat yapmaları amacıyla şehir merkezindeki trafik ışıklarında geçici olarak değişiklik yapıldı. Buna göre trafik akışının yoğunluğuna göre, kırmızı ışık ve sarı dikkatli geçiş şeklinde değişiklik yapılmıştır. Şehir merkezindeki çalışmalara ilişkin Karayolları İl Müdürlüğü ile ilgili protokol kapsamında çalışmalarda asfaltlama işlemi 9 Eylül tarihi itibariyle başladı. Asfaltlama için çalışma programı belirlenmiş olup, emniyet müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar ile gerekli yazışma işlemleri ve alınması gereken tedbirler yerine getirilmiştir.Belirlenen plan dâhilinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ışıklandırma ve sinyalizasyon çalışmaları için geçici düzenlemeler yapıldı. Eylül ayı sonunda bitirilmesi planlanan çalışmaların tamamlanması ile birlikte trafik ve ışık düzenlemeleri eski haline getirilecektir. Bilecik Belediyesi olarak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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