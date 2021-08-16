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Bilecik’te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK 16.08.2021, 12:11
Bilecik’te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeki Recep A. yönetimindeki 26 BU 477 plakalı kamyonet Şehirler Arası Otobüs Terminali önüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında park halindeki 26 AAF 186 plakalı araca çarptı. Kazada 26 BU 477 plakalı araç içinde bulunan Hatice A. (46) ile İkra A. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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