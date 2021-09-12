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Bilecik’te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK 12.09.2021, 20:01
Bilecik’te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi Selöz köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; POMEM istikametinden kent merkezi istikametine seyir halindeki 65 AAH 179 plaka ticari araç sürücüsü Tayfur K., kavşaktan geçmekte olan Nesrin P. yönetimindeki 34 FR 7463 plakalı otomobile çarptı. Kazada 34 FR 7463 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Meftune P. (76) ile Oya P. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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