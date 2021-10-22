Bilecik’te trafik kazası, 1 yaşındaki bebek yaralandı

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik merkez Abdülhamid Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilecik Küçük Sanayi Sitesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki İzzet E. idaresindeki 11 T 0046 plaka ticari taksi, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen Uğur K. yönetimindeki 11 AAV 575 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Ayliz Eda B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.