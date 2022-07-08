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Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BİLECİK 08.07.2022, 18:43
Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten sanayi rampası istikametine seyir halindeki Vedat K. yönetimindeki 11 ABA 940 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Cansu B.(22) idaresindeki 11 ABE 550 plakalı motosiklet duramayarak otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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