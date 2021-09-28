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Bilecik’te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Bilecik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin karşı şeritten gelen başkan başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BİLECİK 28.09.2021, 14:28
Bilecik’te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Bilecik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin karşı şeritten gelen başkan başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi Sever Sokak üzerinde Yüksek Hızlı Tren istasyonu yönüne seyir halindeki 34 LNK 89 plakalı otomobilin sürücüsu Yüksel G., İstasyon Spor Salonu önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı istikametten gelen Abdulmuutalip A. yönetimindeki 06 ZKM 21 plakalı otomobile çarptı. Kazada 06 ZKM 21 plakalı otomobil sürücüsü Abdulmuttalip A. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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