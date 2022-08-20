Bilecik’te trafik çilesi

Bilecik’te alt yapı çalışmaları sebebi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde trafiğe kapanınca her gün metrelerce araç kuyruk oluşuyor. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından kentte yapılan alta yapı çalışmaları çerçevesinde Hamsu Köprüsü sonrası Atatürk Bulvarı’na trafik kapatılırken, sürücüler alternatif yol olarak Futbol Sokak’a yönlendiriliyor. Burada sağlı sollu araç parkı ve trafiğin sıkışık olması uzun kuyruklara yol açarken, bu durum vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Futbol Sokak üzerinden ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Tugay kavşağında bazı uyanık sürücüler trafiğe girmemek için ters şeritten Hamsu köprüsü altındaki yola giriş yaparken, trafiği de tehlikeye sokuyorlar.

Araç kuyruğunu 112 Acil Çağrı Merkezi önüne kadar oluşurken, sürücüler çarşı merkezine 30 dakika inebildi. Bu esnada gelen bir ambulans trafiğin sıkışıklığı nedeniyle uzun süre açılmasını bekledi.

Öte yandan çalışmaların 8 Eylül tarihine kadar çalışmaları süreceği öğrenildi.