Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 950’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 253 adet artarak, 74 bin 950’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 807 adeti otomobil, 12 bin 867 adeti kamyonet, 11 bin 683 adeti traktör, 9 bin 038’i motosiklet, 3 bin 248 adeti kamyon, bin 75 adeti minibüs, 894 adeti otobüs, 338 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156’a ulaştı.