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Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 175’e ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 175’e ulaştı.
BİLECİK 25.08.2022, 10:55
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 175’e ulaştı.
TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 186 adet artarak, 74 bin 175’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 562 âdeti otomobil, 12 bin 716 âdeti kamyonet, 11 bin 598 âdeti traktör, 8 bin 763’ü motosiklet, 3 bin 236 âdeti kamyon, bin 79 âdeti minibüs, 893 âdeti otobüs, 328 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Öte uyandan Türkiye’de genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661’e ulaştı.
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