Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 24’e ulaştı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 167 adet artarak, 73 bin 24’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 245 adeti otomobil, 12 bin 503 adeti kamyonet, 11 bin 459 adeti traktör, 8 bin 317’i motosiklet, 3 bin 207 adeti kamyon, bin 87 adeti minibüs, 891 adeti otobüs, 315 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.