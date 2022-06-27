Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 749’a ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 183 adet artarak, 73 bin 749’a ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 450 adeti otomobil, 12 bin 651 adeti kamyonet, 11 bin 554 adeti traktör, 8 bin 575’i motosiklet, 3 bin 223 adeti kamyon, bin 85 adeti minibüs, 886 adeti otobüs, 325 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 25 milyon 704 bin 749’a ulaştı.