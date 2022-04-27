Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 404’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 74 adet artarak, 73 bin 404’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 347 adeti otomobil, 12 bin 600 adeti kamyonet, 11 bin 517 adeti traktör, 8 bin 421’i motosiklet, 3 bin 221 adeti kamyon, bin 84 adeti minibüs, 892 adeti otobüs, 322 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 25 milyon 478 bin 989’a ulaştı.