Bilecik’te temaslı kişilere istekleri kapılarına kadar götürüldü

Bilecik’te korona virüs (Covid-19) temaslı vatandaşların pazar, market ve eczanelerden talepleri zabıta ekipleri tarafından kapılarına kadar götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine gönderilmişti. Bu genelge sonrası hafta içi belli saatler arasında başlayan kısıtlamaların en uzunu bugün 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi Bilecik Belediyesi ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçları karşıladı. Kent merkezinde sokağa çıkamayan ve kimsesi olmayan Korona virüs (Covid-19) temaslı vatandaşların Bilecik Belediyesine talepleri zabıta ekipler tarafından alınarak, evlerine kadar götürüldü. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin talimatıyla zabıta ekipleri pazar ihtiyacından, markete, eczaneden pastaneye birçok yerden ihtiyaçlarını talep eden temaslı vatandaşların taleplerini karşıladı.

İlaçlarını dışarı çıkamadığı için belediye taler eden Mustafa Aşıroğlu’na ilaçlarını zabıta tarafından teslim edildi. Aşıroğlu zabıta ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e bu hizmetten dolayı teşekkür etti.