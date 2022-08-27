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Bilecik’te tarımsal üretim arttı
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hayata geçirilen projelerle çiftçilere destek olunarak tarımsal üretimin arttırıldığını belirtti.
BİLECİK 27.08.2022, 10:56
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hayata geçirilen projelerle çiftçilere destek olunarak tarımsal üretimin arttırıldığını belirtti.
2022 yılında yapılan tarımsal faaliyetler ve tarımsal hedeflerin konuşulduğu 2022 Yılı Tarım Değerlendirme Toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Bilecik Valiliği binasında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilgili müdürlükler katıldı. Kurum amirlerinden yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Vali Kızılkaya, hayata geçirilen projelerle çiftçilere destek olunarak tarımsal üretimin arttırıldığını belirtti.
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