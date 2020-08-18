Bilecik’te tarihi eser için kaçak kazı yapanlara suçüstü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyü Kaşıkçı mahallesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda tarihi eser bulmak maksadıyla arama ve izinsiz kazı yaptıkları esnada 4 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan M.T, A.P, İ.S. ve H.İ.Ö isimli şahıslarla birlikte (1) adet detektör, (1) adet bilgisayar ve bunlara ait aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler haklarında yasal işlem başlatıldı.