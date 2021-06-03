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Bilecik’te ’T’ ve ’S’ plakalı araç ihalesi gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi tarafından ’T’ plaka ticari taksi ve ’S’ plaka şehir içi servis ihaleleri gerçekleştirildi.

BİLECİK 03.06.2021, 14:10
Bilecik’te ’T’ ve ’S’ plakalı araç ihalesi gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi tarafından ’T’ plaka ticari taksi ve ’S’ plaka şehir içi servis ihaleleri gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihale, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın başkanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen ihale ile yeni Devlet Hastanesi güzergahında çalıştırılacak olan 3 adet ticari taksi yanı sıra şehir içi servis ulaşımında çalıştırılacak olan 7 adet S plaka ihale edildi. Söz konusu ihale, Bilecik Belediyesi kurumsal sosyal medya adresinden canlı yayın olarak izleyicilere verildi.
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