Bilecik’te Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik’te her yıl düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü ve Sağlıklı Yaşam Haftası’nda birçok şehirde kadınların bağımsız olarak düzenlediği Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Bilecik’te 2’inci defa düzenlendi. Birçok vatandaşın katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Özellikle kadınların kendilerini ve bisikletlerini süsleyerek katıldığı etkinlik, belediye bahçesinden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Katılımcıların ilgi gösterdiği bu renkli organizasyon Bilecik Belediyesi’nin bisiklet ve ekipman desteği ile gerçekleştirildi. Bisiklet kullanımının daha çok yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı bu tür etkinliklere her anlamda destek olacaklarını ve sağlıklı kent olma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na katılan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek desteklerinden dolayı Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’ya teşekkür etti.