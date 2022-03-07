Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinde 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik’te şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan şahsın üzerinden 250 gram uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada Konya plakalı bir araç durdurdu. Araç içindeki E.A. isimli şahsın şüpheli hareketleri üzerine üzerinde yaptıkları aramada 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.