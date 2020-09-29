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Bilecik’te su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı

BİLECİK'TE SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK DENETLEMELERİ YAPILDI

BİLECİK 29.09.2020, 12:23
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Bilecik’te su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kent genelinde bulunan göletlerde su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu, Bozcaarmut, Esere ve Büyükelmalı göletlerinde su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı. Bu alanlarda vatandaşları konuyla ilgili bilgilendiren ekipler, Pazaryeri’nin ardından Söğüt ilçesindeki Borcak, Sırhoca ve Savcıbey göletlerinde su ürünleri ve balıkçılık denetlemeleri yaptı.

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