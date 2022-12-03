Bilecik’te sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Bilecik İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin teşviki ile ilçedeki kamu kurum amir ve müdürleri, belediyenin katkıları ile hayırsever işletmelerin desteği ile bir çalışma yapıldı. Soğuk kış aylarında Osmaneli- İznik karayolu Arap Uçtu mevkiinde bulunan kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan evsiz sokak hayvanlarına jandarma, zabıta ve kurum müdürleri yiyecek götürerek kendi elleriyle beslediler.