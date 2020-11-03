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Bilecik’te sokak hayvanları unutulmadı

BİLECİK'TE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

BİLECİK 03.11.2020, 12:33
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Bilecik’te sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları devam ediyor.

Ekipleri, şehir merkezindeki sokak hayvanlarının yanı sıra kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, ilçe çevresindeki kırsal alanlarda bulunan dostlarımıza mama ve su götürerek, yalnız olmadıklarını bir kez daha göstermiş oldu. Düzenli aralıklarla devam eden besleme çalışmaları sırasında sağlık problemi olan sokak hayvanlarına da gerekli müdahalenin hayvan barınağında yapıldığı belirtildi.

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