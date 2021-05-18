Bilecik’te sivil savunma eğitimi verildi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından özel sektörler çalışanlarına sivil savunma eğitimi verildi.

Bilecik AFAD tarafından kentte faaliyet gösteren bazı özel sektör yöneticilerine video konferans yöntemi ile sivil savunma servis eğitimi, hafif arama kurtarma eğitimi, afet farkındalık eğitimi ve yangın farkındalık eğitim verdi. Ardından iş yeri çalışanlarına deprem ve yangın tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.