Bilecik’te sel felaketinin yaraları sarılmaya başlanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından DSİ tarafından kanal açma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Son haftalarda etkili olan şiddetli yağışla birlikte sel baskınlarının yaşandığı Çokçapınar köyünde önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kanal açma çalışması yapılacağı öğrenildi. Çokçapınar Köyü Muhtarlığından yapılan açıklamada, “Sel baskınları ve taşkınların önüne geçilebilmesi için DSİ tarafından kanal açma çalışması yapılacaktır. DSİ makineleri gelinceye kadar köy içinde orta mahalle ve köy altında dere kenarındaki ağaçlar, tarla ve bahçe sahipleri tarafından acele olarak en kısa süre içerisinde kesilecektir. Sahipleri tarafından kesilmeyen ağaçlar köy muhtarlığı tarafından kesilecektir. Bu son duyuru olup, tekrar duyuru yapılmayacaktır. Bütün köy halkına duyurulur” denildi.